Росгвардия заявила об атаке на свой сайт из-за рубежа

Атаку совершили в ночь на 5 февраля. В Росгвардии сообщили, что официальный сайт подвергался «массированной DDos-атаке» в течение трёх часов. «Источники негативного воздействия находились за рубежом», — добавили в Росгвардии.

Там отметили, что это не первая подобная атака на сайт службы со стороны иностранных государств. В Росгвардии заявили, что подобные DDos-атаки фиксировались 23 и 31 января 2021 года. Проходили они якобы с территории ряда государств Евросоюза.

В службе добавили, что смогли эффективно противодействовать кибератакам. Необходимый опыт получили из атак на ведомственные ресурсы летом 2019 года.