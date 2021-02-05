Наука и технологии
Сегодня в 12:04
Росгвардия заявила об атаке на свой сайт из-за рубежа
Это было якобы не в первый раз
Росгвардия заявила, что её официальный сайт подвергся DDos-атаке. Совершали её, как говорят в службе, с территории государств Евросоюза.
Атаку совершили в ночь на 5 февраля. В Росгвардии сообщили, что официальный сайт подвергался «массированной DDos-атаке» в течение трёх часов. «Источники негативного воздействия находились за рубежом», — добавили в Росгвардии.
Там отметили, что это не первая подобная атака на сайт службы со стороны иностранных государств. В Росгвардии заявили, что подобные DDos-атаки фиксировались 23 и 31 января 2021 года. Проходили они якобы с территории ряда государств Евросоюза.
В службе добавили, что смогли эффективно противодействовать кибератакам. Необходимый опыт получили из атак на ведомственные ресурсы летом 2019 года.