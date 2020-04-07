Росгвардию вооружат пистолетом-пулемётом для стрельбы в городе

Об этом пишет издание «РИА Новости», ссылаясь на источник в силовых структурах. По его сведениям, Росгвардия ведёт процедуру принятия на вооружение указанного пистолета-пулемёта калибром 9x21 миллиметра.

Сообщается, что данное оружие предназначено для городского боя. Оно может поразить противника в средствах индивидуальной защиты второго уровня, а также небронированный транспорт на дальности до 200 метров. Пистолет-пулемёт оснащается прицелом с двумя метками: на 150 и на 200 метров.

Как пишут журналисты, пока «Вереск» стоит на вооружении только у Федеральной службы безопасности (ФСБ), Федеральной службы охраны (ФСО) и спецподразделений Министерства внутренних дел (МВД) Российской Федерации.