Роскомнадзор будет блокировать сервисы для аренды виртуальных номеров

Роскомнадзор предлагает изменить правила централизованного управления сетью связи общего пользования. У российских интернет-провайдеров должно быть установлено оборудование технических средств противодействия угрозам (ТСПУ) в рамках закона о суверенном рунете. Ведомство хочет, чтобы это оборудование также фильтровало сайты, позволяющие анонимизировать пользователей интернета.

Роскомнадзор пояснил, что к таким сайтам относятся те, что позволяют регистрироваться на других сайтах и мессенджерах посредством виртуального номера телефона. Если предложение ведомства примет правительство, поправки вступят в силу с 1 марта 2024 года.