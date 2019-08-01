Роскомнадзор начал блокировать сайты за пропаганду покупок поддельных вещей

Домен сервиса заблокировали по решению Гайского городского суда в Оренбургской области. Пропаганду суд нашёл, вероятно, на странице с инструкцией по покупке итальянских сумок Furla на eBay. Это предполагает менеджер Shopfans. Компания уже удалила данную страницу и сообщила об этом Роскомнадзору. При этом Shopfans не получала требований от ведомства об удалении страницы, нарушающей законодательство.

В постановлении суда сказано, что законодательством предусмотрена уголовная ответственность за производство, перевозку или сбыт товаров без маркировки и нанесения информации, предусмотренной требованиями РФ.