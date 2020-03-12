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Роскомнадзор начал отслеживать обходы блокировок сайтов в России
В том числе VPN
Роскомнадзор начал отслеживать обходы блокировок сайтов в России. Для этого ведомство запустило новую автоматизированную систему мониторинга поисковых систем, прокси- и VPN-сервисов.
Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Роскомнадзора. Система функционирует в режиме опытной эксплуатации. Она позволяет оперативно проверять поисковые системы и сервисы обхода блокировок на предмет ограничения доступа к запрещённым ресурсам. В промышленную эксплуатацию систему примут в течение текущего года.
Данное решение не способно блокировать указанные сервисы, в том числе VPN.
Напомним, вчера СМИ сообщили, что Роскомнадзор изучает возможность блокировки запрещённой информации в сетях Tor и Telegram Open Network (TON). В пресс-службе ведомства уточнили, что оно проводит мониторинг и исследования технических методов, позволяющих получить доступ к запрещённым сайтам.