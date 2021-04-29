Роскомнадзор начал проверять ролики с порносайта

Речь, в частности, идёт о статьях УК РФ: «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий», «Оскорбление представителя власти» и «Пропаганда наркотических средств».

В двух роликах, обнаруженных Роскомнадзором, фигурируют атрибуты православной церкви. Ещё в трёх может быть найдена пропаганда наркотиков, а в одном — оскорбление представителей власти РФ.

В Роскомнадзоре хотят привлечь к ответственности авторов видеороликов. А если все подозрения подтвердят правоохранители, то страницы с роликами заблокируют. Перед эти от PornHub потребуют их удаления.

Эксперты считают, что порносайт могут полностью заблокирован в России, если указанные ролики обратит внимание, например, Российская православная церковь (РПЦ).