Роскомнадзор начал штрафовать сайты за использование звёздочек вместо матов

О получении уведомления от Роскомнадзора рассказала сама редакция издания. Один из материалов, о котором идёт речь, называется так: «Студенты новосибирского колледжа сняли, как избивают подростка». В цитате студента одно слово написано c использованием символов «*».

Роскомнадзор счёл это публикацией нецензурного выражения, что запрещено для российских СМИ. Однако использование звёздочек ранее не становилось нарушением. «Тайга.Инфо» связывает возбуждение административного дела с жалобой на издание от директора колледжа, в котором произошёл инцидент. Главный редактор заявил, что будет добиваться пояснений от ведомства.