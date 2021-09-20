Роскомнадзор начнёт искать «запрещёнку» в картинках и видео

ГРЧЦ уже разместил тендер стоимостью 15 млн рублей на разработку техзадания для такой системы. Она будет называться «Окулус». Запуск намечен на 2022 год. В задачи системы будет входить поиск экстремистских материалов и порнографии, пропаганды наркотиков, призывов к массовым беспорядкам и самоубийству.

До сих пор нарушения искали вручную. В ведомстве надеются, что система автоматизирует процесс. Эксперты рассказали, что разработка «Окулуса» может стоить от десятков до сотен миллионов рублей, её внедрение — миллиарды, а обслуживание — десятки миллионов в год. Есть мнение, что в случае предварительной фильтрации всех видео и картинок, скорость доступа в интернет существенно замедлится.