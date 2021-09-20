Роскомнадзор начнёт искать «запрещёнку» в картинках и видео

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Роскомнадзор начнёт искать «запрещёнку» в картинках и видеоПорно и призывы к массовым беспорядкам
Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) намерен запустить систему поиска запрещённого контента в изображениях и видео в интернете. В первую очередь, хотят искать экстремистские материалы и порнографию. Эксперты опасаются, что система может замедлить работу сайтов.
ГРЧЦ уже разместил тендер стоимостью 15 млн рублей на разработку техзадания для такой системы. Она будет называться «Окулус». Запуск намечен на 2022 год. В задачи системы будет входить поиск экстремистских материалов и порнографии, пропаганды наркотиков, призывов к массовым беспорядкам и самоубийству.
До сих пор нарушения искали вручную. В ведомстве надеются, что система автоматизирует процесс. Эксперты рассказали, что разработка «Окулуса» может стоить от десятков до сотен миллионов рублей, её внедрение — миллиарды, а обслуживание — десятки миллионов в год. Есть мнение, что в случае предварительной фильтрации всех видео и картинок, скорость доступа в интернет существенно замедлится.