Роскомнадзор начнёт искать запрещённую информацию в публичных сетях Wi‑Fi

Роскомнадзор готов заплатить за оборудование более 57 млн рублей. Основой мобильных комплексов станут автомобили Renault Duster. Их направят в филиалы ГРЧЦ в четырёх федеральных округах — Северо-Западном, Приволжском, Южном и Уральском.

Как пишет «МБХ медиа», эти комплексы предназначены «для мониторинга сетей сотовой связи и беспроводного широкополосного доступа, цифрового и аналогового телерадиовещания». То есть они будут искать в публичных Wi-Fi сетях запрещённые сайты, внесённые в реестр Роскомнадзора.

Срок службы таких комплексов составит не менее 10 лет.