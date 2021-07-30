Роскомнадзор начнёт искать запрещённую информацию в публичных сетях Wi‑Fi

Наука и технологии
Сегодня в 15:41
Роскомнадзор начнёт искать запрещённую информацию в публичных сетях Wi‑FiПотратит миллионы рублей на оборудование для этого
Издание «МБХ медиа» обнаружило на сайте госзакупок заказ на систему мониторинга сетей связи, который разместило ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ), подведомственное Роскомнадзору. Эта система будет искать запрещённую информацию в публичных сетях Wi‑Fi.
Роскомнадзор готов заплатить за оборудование более 57 млн рублей. Основой мобильных комплексов станут автомобили Renault Duster. Их направят в филиалы ГРЧЦ в четырёх федеральных округах — Северо-Западном, Приволжском, Южном и Уральском.
Как пишет «МБХ медиа», эти комплексы предназначены «для мониторинга сетей сотовой связи и беспроводного широкополосного доступа, цифрового и аналогового телерадиовещания». То есть они будут искать в публичных Wi-Fi сетях запрещённые сайты, внесённые в реестр Роскомнадзора.
Срок службы таких комплексов составит не менее 10 лет.