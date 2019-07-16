Роскомнадзор «напал» на Instagram за непристойное фото с флагом России

В Роскомнадзор, согласно сообщению ведомства, поступило требование Генеральной прокуратуры Российской Федерации. По нему служба обязана сделать всё, чтобы ограничить доступ к картинке в Instagram, оскорбляющей госсимволы России. Что именно за «непристойные изображения» с флагом были найдены, не сообщается.

Администрации соцсети уже направили уведомление о внесении страницы с картинкой в единый реестр запрещённой информации. Закон, по которому размещение подобных изображений запрещено, Владимир Путин подписал 18 марта. В июле Роскомнадзор направил уже несколько подобных запросов соцсетям, в том числе «ВКонтакте».