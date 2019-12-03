Наука и технологии
Сегодня 18:45
Роскомнадзор нашёл пропаганду суицида на крупнейшем сайте со стоковыми снимками
А ещё оскорбление госсимволов
Сегодня стало известно, что Роскомнадзор внёс в реестр запрещённой информации страницы крупнейшего сайта со стоковыми фотографиями Shutterstock. Ведомство объяснило, по какой причине это сделало.
Ряд снимков, как пишет «Интерфакс», содержал изображения, оскорбляющие госсимволы России, а также информацию о способах самоубийства. Роскомнадзор заблокировал их по требованию Генпрокуратуры и Роспотребнадзора.
До тех пор, пока фотографии не будут удалены, доступ к страницам будет ограничиваться. Ранее некоторые пользователи заявили о недоступности Shutterstock на территории России. Но редакция Ferra.ru с такими проблемами не столкнулась. Также «Интерфакс» указывает, что в компании ранее заявили, что удалили запрещённую информацию.
Напомним, Shutterstock — американский сервис со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Был основан в 2003 году программистом и фотографом.