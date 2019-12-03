Роскомнадзор нашёл пропаганду суицида на крупнейшем сайте со стоковыми снимками

Ряд снимков, как пишет «Интерфакс», содержал изображения, оскорбляющие госсимволы России, а также информацию о способах самоубийства. Роскомнадзор заблокировал их по требованию Генпрокуратуры и Роспотребнадзора.

До тех пор, пока фотографии не будут удалены, доступ к страницам будет ограничиваться. Ранее некоторые пользователи заявили о недоступности Shutterstock на территории России. Но редакция Ferra.ru с такими проблемами не столкнулась. Также «Интерфакс» указывает, что в компании ранее заявили, что удалили запрещённую информацию.

Напомним, Shutterstock — американский сервис со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Был основан в 2003 году программистом и фотографом.