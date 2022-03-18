Роскомнадзор назвал действия YouTube террористическими

Роскомнадзор счёл, будто YouTube распространяет угрозы в адрес граждан Российской Федерации. Своё мнение ведомство пояснило так: «Ранее стало известно, что пользователям видеохостинга YouTube транслируются рекламные ролики с призывами выводить из строя железнодорожные коммуникации Российской Федерации и Республики Беларусь».

Роскомнадзор заявил, что «действия администрации YouTube носят террористический характер и угрожают жизни и здоровью российских граждан». Кроме того, в ведомстве считают, что это демонстрирует «антироссийскую позицию американской компании Google LLC».

Роскомнадзор потребовал от компании в «максимально короткие сроки прекратить трансляцию антироссийских роликов».