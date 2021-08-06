Роскомнадзор назвал главных распространителей опасной информации в интернете

Главные распространители деструктивного контента, согласно списку, — Facebook и YouTube. Мизулина напомнила, что когда члены Общественной палаты представили первый антирейтинг в феврале, Роскомнадзор «практически незамедлительно» предпринял решительные шаги — замедлил трафик Twitter. «...мы надеемся, что и в этот раз серьёзные решительные меры по борьбе с деструктивным контентом со стороны Роскомнадзора в отношении лидеров этого антирейтинга будут предприняты», — заявила Мизулина.

За Facebook и YouTube в антирейтинге следуют Twitter, Instagram, «ВКонтакте», TikTok и «Одноклассники». Составители нашли «акты цензуры в отношении российских СМИ» только в Facebook, YouTube , Twitter и Instagram.