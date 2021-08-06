Роскомнадзор назвал главных распространителей опасной информации в интернете

Наука и технологии
Сегодня в 13:39
Роскомнадзор назвал главных распространителей опасной информации в интернетеИм может грозить замедление
Инициативная группа членов Общественной палаты России, в состав которой входит дочь Елены Мизулиной — Екатерина, представила антирейтинг соцсетей, которые, по мнению составителей, распространяют деструктивный контент. Роскомнадзор согласился с этим рейтингом: назвал его объективным.
Главные распространители деструктивного контента, согласно списку, — Facebook и YouTube. Мизулина напомнила, что когда члены Общественной палаты представили первый антирейтинг в феврале, Роскомнадзор «практически незамедлительно» предпринял решительные шаги — замедлил трафик Twitter. «...мы надеемся, что и в этот раз серьёзные решительные меры по борьбе с деструктивным контентом со стороны Роскомнадзора в отношении лидеров этого антирейтинга будут предприняты», — заявила Мизулина.
За Facebook и YouTube в антирейтинге следуют Twitter, Instagram, «ВКонтакте», TikTok и «Одноклассники». Составители нашли «акты цензуры в отношении российских СМИ» только в Facebook, YouTube , Twitter и Instagram.