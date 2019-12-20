Роскомнадзор не разрешил запустить в России одну из функций iPhone 11

UWB позволяет достичь очень высокой скорости передачи данных на малых расстояниях — до трёх метров. Это становится возможно благодаря использованию широкой полосы частот.

Чтобы люди могли пользоваться данной технологии в России, Apple необходимо разрешение от Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ). Однако запрос компании вызвал возражения российских ведомств.

В частности идея не понравилась Роскомнадзору. В заключении ведомства указано, что нужны дополнительные исследования. Издание «Известия» отметило, что в теории UWB может создавать помехи военному радиолокационному оборудованию. Однако на практике это маловероятно.

Также известно, что ранее Минобороны направило в ГКРЧ обоснование необходимости сохранения за собой указанных частот. Таким образом Apple не может поставлять в Россию полнофункциональный iPhone 11.