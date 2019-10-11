Роскомнадзор обвинил PlayStation в наплевательском отношении к россиянам

Доступ к PlayStation Network пользователи не могли получить в течение нескольких месяцев. По словам главы российского ведомства, Sony направляли обращение с рекомендациями о том, как восстановить работоспособность сервисов. Как утверждает представитель Роскомнадзора, компания проигнорировала письмо.

«Это говорит о том, что PlayStation на пользователей в Российской Федерации наплевать», — подытожил глава ведомства.

Он также заявил, что Роскомнадзор помог всем пострадавшим компаниям вернуть доступ.