Наука и технологии
Сегодня 14:14
Роскомнадзор обвинил PlayStation в наплевательском отношении к россиянам
Год назад сервисы Sony не работали из-за попыток Роскомнадзора заблокировать Telegram
В прошлом году, когда Роскомнадзор активно занимался блокировкой мессенджера Telegram на территории России, под раздачу попали многие сторонние сервисы. В частности, российские пользователи потеряли доступ к PlayStation Network — сервису загрузки цифрового контента и проведения бесплатных сетевых игр от Sony. На днях глава Роскомнадзора впервые прокомментировал ситуацию.
Доступ к PlayStation Network пользователи не могли получить в течение нескольких месяцев. По словам главы российского ведомства, Sony направляли обращение с рекомендациями о том, как восстановить работоспособность сервисов. Как утверждает представитель Роскомнадзора, компания проигнорировала письмо.
«Это говорит о том, что PlayStation на пользователей в Российской Федерации наплевать», — подытожил глава ведомства.
Он также заявил, что Роскомнадзор помог всем пострадавшим компаниям вернуть доступ.
Самое читаемое