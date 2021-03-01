Роскомнадзор обвинил Twitter в злостном нарушении законов России

Роскомнадзор сообщил, что с 2017 года Twitter не удалила 2862 материала с запрещённой информацией. Среди них, как утверждает ведомство, материалы про способы совершения самоубийств, а также призывы к ним, порнографические изображения несовершеннолетних, информация про способы получения наркотических средств.

Сообщается, что Роскомнадзор уже направил в Twitter более 28 тысяч требований об удалении.

Также ведомство пригрозило компании штрафом в размере от 800 тысяч до 8 млн рублей. Если Twitter повторно нарушит законодательство, то сумма штрафа вырастет до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.