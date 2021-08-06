Роскомнадзор объяснил блокировку сайта с текстами песен

Сам Роскомнадзор написал, что неоднократно требовал у сайта удалить запрещённые материалы с пропагандой экстремизма, криминального образа жизни, пронаркотическим и суицидальным контентом. Администрация Genius не удалила материалы по первому требованию. В итоге 30 страниц сайта внесли в Единый реестр запрещённой информации. После блокировки портал всё же удалил тексты песен.

«Медизона» пишет, что Роскомнадзору не понравились песни Face, ЛСП, GSPD, Хаски, Психеи, нексюши, INSTASAMKA, Pharaoh и других исполнителей.