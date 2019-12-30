Роскомнадзор обязал один из email-сервисов передавать властям сообщения россиян

Как сообщили в пресс-службе ведомства, 16 декабря Роскомнадзор получил обращение оперативно-розыскных органов о внесении Start mail B.V. в реестр организаторов распространения информации. Компания должна была предоставить уведомление о начале осуществления деятельности. 27 декабря сервис из Нидерландов уведомление предоставил, после чего пополнил список ОРИ.

Ранее СМИ писали, что с адресов, зарегистрированных в Start mail B.V., приходили письма о ложном минировании объектов в России.

Собирать, хранить и предоставлять информацию о действиях пользователей уполномоченным госорганам организаторов распространения информации обязывают федеральный закон № 97-ФЗ и 374-ФЗ («пакет Яровой»).