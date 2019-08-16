Роскомнадзор оштрафует Google за отказ удалять ролик со сжиганием флага России

Данный видеоролик нарушает закон об оскорблении государственных символов, который Путин подписал в мае текущего года. С нарушителей взыскивается штраф, который может достигнуть 200-300 тысяч рублей.

Роскомнадзор направил Google три запроса об удалении ролика, но ни на один компания не ответила. Как говорят представители ведомства, «в данном случае компания Google продолжает игнорировать нормы и требования российского законодательства». Также они подчеркнули, что будут добиваться исполнения российского законодательства всеми законными методами. В Роскомнадзор уверены, что Google в конце концов сдастся.