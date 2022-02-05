Роскомнадзор планирует ввести экономические санкции против Youtube

Сообщается, что в качестве мер рассматриваются экономические ограничения, которые предусмотрены Федеральным законом «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории Российской Федерации» (№ 236-ФЗ). Таким образом, этот закон предусматривает запрет на размещение рекламы, поисковую выдачу, ограничение платежей и переводов денег.

Ранее стало известно, что в 2021 году YouTube заблокировал в общей сложности пять аккаунтов и девять материалов отечественных СМИ. Последним был заблокирован аккаунт, на котором на немецком языке публиковались видео телеканала RT Deutsch.