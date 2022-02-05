Роскомнадзор планирует ввести экономические санкции против Youtube

Наука и технологии
Сегодня в 14:27
1 мин.
Роскомнадзор планирует ввести экономические санкции против YoutubeЗа блокировку каналов российских СМИ
Вследствие того, что YouTube ранее систематически блокировал каналы российских СМИ на своей платформе, Роскомнадзор (РКН) рассматривает возможность применения экономических санкций в отношении американского видеохостинга. Об этом говорится в сообщении РКН, которое поступило в газету «Известия».
Сообщается, что в качестве мер рассматриваются экономические ограничения, которые предусмотрены Федеральным законом «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории Российской Федерации» (№ 236-ФЗ). Таким образом, этот закон предусматривает запрет на размещение рекламы, поисковую выдачу, ограничение платежей и переводов денег.
Ранее стало известно, что в 2021 году YouTube заблокировал в общей сложности пять аккаунтов и девять материалов отечественных СМИ. Последним был заблокирован аккаунт, на котором на немецком языке публиковались видео телеканала RT Deutsch.
Источник: Известия