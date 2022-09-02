Роскомнадзор поддержал запрет пропаганды нетрадиционных отношений и педофилии

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Роскомнадзор поддержал запрет пропаганды нетрадиционных отношений и педофилииЗа это хотят штрафовать
В Роскомнадзоре решили, что людям каким-то образом могут пропагандировать нетрадиционные отношения и педофилию. Ведомство поддержало закон, предполагающий наказание за это.
Об одобрении закона Роскомнадзором сообщил автор проекта, депутат Госдумы Александр Хинштейн.
По его словам, в качестве оправдания для принятия проекта в ведомстве привели книгу «Лето в пионерском галстуке». Отмечается, что произведение формально не нарушает законы, но при этом каким-то образом «противоречит принципам сохранения и укрепления традиционных семейных и морально-нравственных ценностей российского общества».
В законопроекте предлагается штрафовать людей на 50-100 тысяч рублей, должностных лиц — на 100-200 тысяч, а юрлиц — на суммы от 800 тысяч до 1 миллиона.