Роскомнадзор подтвердил фишинговую рассылку от своего имени

РКН пояснил, что фишинговые письма могли прийти 17 января. Сообщения, которые получили ведомства и компании, содержали информацию об обнаружении запрещенных материалов на ресурсах адресатов или же уведомления о предстоящей блокировке ресурса. При этом, чтобы узнать адрес сайта, злоумышленники предлагали открыть вложение.

В РКН объяснили, что специалисты оперативно приняли меры по пресечению распространения и предупредили адресатов: “Если ваша организация получила подобное подозрительное письмо «от имени Роскомнадзора», сообщайте по адресу rsoc_in@rkn.gov.ru”, – добавило ведомство.