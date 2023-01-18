Роскомнадзор подтвердил фишинговую рассылку от своего имени

Роскомнадзор подтвердил фишинговую рассылку от своего имениВсе исправили
Фальшивые уведомления о предстоящей блокировке сайтов были разосланы на электронные почты разных ведомств и компаний от имени Роскомнадзора (РКН) по Центральному федеральному округу. Ведомство подтвердило факт рассылки, а также заявила, что специалисты оперативно приняли меры по пресечению распространения и предупредили адресатов.
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РКН пояснил, что фишинговые письма могли прийти 17 января. Сообщения, которые получили ведомства и компании, содержали информацию об обнаружении запрещенных материалов на ресурсах адресатов или же уведомления о предстоящей блокировке ресурса. При этом, чтобы узнать адрес сайта, злоумышленники предлагали открыть вложение.
В РКН объяснили, что специалисты оперативно приняли меры по пресечению распространения и предупредили адресатов: “Если ваша организация получила подобное подозрительное письмо «от имени Роскомнадзора», сообщайте по адресу rsoc_in@rkn.gov.ru”, – добавило ведомство.