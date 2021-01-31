Наука и технологии
Сегодня 13:55
Роскомнадзор пообещал блокировать посты с информацией о «завышенном» числе участников протестов
Соцсети могут оштрафовать за неудаление таких постов
Роскомнадзор заявил, что «распространение фейков о несанкционированных митингах незамедлительно блокируется». Под фейками ведомство подразумевает в том числе посты с «завышенными показателями о количестве участников незаконных митингов».
Об этом Роскомнадзор сообщил в своих каналах. Ведомство предупредило, что распространители информации в соцсетях привлекаются к ответственности. Администрации социальных сетей уже начали удалять некоторые посты по требованиям Генеральной прокуратуры и Роскомнадзора. Речь идёт о сообщениях с «завышенными показателями о количестве участников незаконных митингов, о якобы имевших место фактах насилия и столкновений, гибели участников акций».
За неисполнение требований соцсетям грозит административный штраф в размере от 800 тысяч до 4 млн рублей. За повторное нарушение сумма штрафа будет увеличена.