Роскомнадзор пообещал блокировать посты с информацией о «завышенном» числе участников протестов

Об этом Роскомнадзор сообщил в своих каналах. Ведомство предупредило, что распространители информации в соцсетях привлекаются к ответственности. Администрации социальных сетей уже начали удалять некоторые посты по требованиям Генеральной прокуратуры и Роскомнадзора. Речь идёт о сообщениях с «завышенными показателями о количестве участников незаконных митингов, о якобы имевших место фактах насилия и столкновений, гибели участников акций».

За неисполнение требований соцсетям грозит административный штраф в размере от 800 тысяч до 4 млн рублей. За повторное нарушение сумма штрафа будет увеличена.