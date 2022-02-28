Роскомнадзор пообещал блокировать за рекламу в интернете с «недостоверными сведениями»

В ведомстве заявили, что увидели на некоторых сайтах «недостоверную общественно-значимую информацию». Она размещалась в рамках контекстной рекламы Google Ads. Если говорить конкретно, реклама содержала «недостоверные сведения о многочисленных жертвах среди российских военнослужащих, а также гражданского населения Украины».

Роскомнадзор уже направил письмо в адрес Google с требованием ограничить доступ к такой рекламе. Ведомство также пригрозило штрафовать сайты на сумму до 5 млн рублей (ст. 13.15 КоАП РФ). Помимо этого, Роскомнадзор будет блокировать такие порталы, а владельцев намерены привлекать к уголовной ответственности. Блокировки будут проводиться по требованиям Генеральной Прокуратуры.