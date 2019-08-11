Роскомнадзор пообещал заблокировать YouTube за рекламу митингов

В заявлении Роскомнадзора сказано, что ряд структур с YouTube-каналами приобретает у видеохостинга рекламу (в частности, push-уведомления), чтобы распространить информацию о «несанкционированных массовых мероприятиях, в том числе направленных на срыв выборов федерального и регионального значения». Уведомления, по информации ведомства, получают и пользователи, не подписанные на каналы.

Если Google не примет меры, то Роскомнадзор «будет расценивать это как вмешательство в суверенные дела государства, а также враждебное воздействие и воспрепятствование проведению демократических выборов в России».

Совет Федерации также обвиняет неких «зарубежных оппонентов» в манипулировании при помощи YouTube гражданами России, которые вчера пришли на согласованную акцию на площади Сахарова в Москве. Заметим, что Роскомнадзор писал о несогласованных мероприятиях.

Фото: «МБХ Медиа»