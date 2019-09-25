Роскомнадзор «поставит» спектакль о поведении в интернете

Об этом журналистам сообщил директор театра. По его словам, сейчас мошенники часто пользуются тем, что практически все дети имеют смартфоны и другие гаджеты. Поэтому каждому ребёнку нужно рассказывать о том, как защищать персональные данные. Роскомнадзор уже предоставил театру информацию по кибербезопасности, адаптированную для детей. С этими сведениями ведомство выступает в школах.

На основе презентации Роскомнадзора готовится пьеса. Когда её начнут показывать в театре, пока неизвестно.

Стоит отметить, что «НОТЕК» уже выполнял подобные заказы от российских ведомств. В постоянном репертуаре театра есть игровой спектакль по безопасности дорожного движения для школьников, созданный по заявке от МЧС.