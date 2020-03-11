Роскомнадзор потратит 9 млн рублей на изучение блокировки подпольного интернета в России

Главный радиочастотный центр, который находится в ведении Роскомнадзора, разместил на портале госзакупок заказ на проведение исследования устройства децентрализованных сетей и интернета вещей (Internet of Things, IoT).

Цель исследования — анализ угроз и рисков при ограничении доступа к сервисам и информационным ресурсам с запрещённой в России информацией. В рамках работ заказчик должен будет составить отчёт о работе децентрализованных сетей и описать возможные способы ограничения доступа к ресурсам таких сетей.

Работы должны будут завершиться к концу июня 2020 года. Их стоимость определена в почти 9,2 млн рублей.