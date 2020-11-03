Наука и технологии
Сегодня 14:24
Роскомнадзор потребовал передавать личные данные пользователей сайтов с мемами
«Пикабу» и «ЯПлакалъ»
Общественная организация «Роскомсвобода» заметила, что в российский реестр организаторов распространения информации (ОРИ) внесли сайты с мемами «Пикабу» и «ЯПлакалъ». Это значит, что они теперь обязаны передавать властям личные данные пользователей.
Как пишет «Роскомсвобода», сайты внесли в реестр со стороны ФСБ и Роскомнадзора. По закону, ресурсы из списка ОРИ обязаны хранить на территории России информацию о всех действиях и взаимодействиях своих пользователей, в том числе их сообщения. Эти данные ресурс должен предоставлять российским спецслужбам по запросу.
Ранее «Пикабу» уже публиковал отчёт о прозрачности. Согласно документу, сайт чаще всего получал запросы от Роскомнадзора и МВД. Первое ведомство требовало блокировку контента, а второе — хотело знать информацию о пользователях. «Пикабу» удовлетворил не все просьбы.