Роскомнадзор потребовал передавать личные данные пользователей сайтов с мемами

Как пишет «Роскомсвобода», сайты внесли в реестр со стороны ФСБ и Роскомнадзора. По закону, ресурсы из списка ОРИ обязаны хранить на территории России информацию о всех действиях и взаимодействиях своих пользователей, в том числе их сообщения. Эти данные ресурс должен предоставлять российским спецслужбам по запросу.

Ранее «Пикабу» уже публиковал отчёт о прозрачности. Согласно документу, сайт чаще всего получал запросы от Роскомнадзора и МВД. Первое ведомство требовало блокировку контента, а второе — хотело знать информацию о пользователях. «Пикабу» удовлетворил не все просьбы.