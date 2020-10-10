Наука и технологии
Сегодня 20:13
Роскомнадзор потребовал у операторов раскрытия серверов YouTube
Хотят информацию о них для суверенного интернета
Журналисты узнали о требовании Роскомнадзора предоставить ведомству данные о серверах Google Global Cache, которые используются операторами для хранения видео YouTube. Эксперты считают, что Роскомнадзор хочет найти способ блокировать отдельные страницы видеохостинга.
Ведомство попросило операторов связи передать ему информацию об использовании или планах использовать сервера Google Global Cache. Это оборудование американская корпорация даёт крупным интернет-провайдерам по всему миру, чтобы увеличить скорость доступа к YouTube. Работает это так: видео, запрошенное пользователем, временно сохраняется на серверы Google Global Cache, и если ролик захочет посмотреть другой россиянин, видео будет загружаться с местного сервера.
РБК пишет, что Роскомнадзор собирает информацию в рамках закона о суверенном интернете. Источники пояснили журналистам, что сейчас трафик Google Global Cache не может проходить через российские системы фильтрации.