Роскомнадзор потребовал у операторов раскрытия серверов YouTube

Ведомство попросило операторов связи передать ему информацию об использовании или планах использовать сервера Google Global Cache. Это оборудование американская корпорация даёт крупным интернет-провайдерам по всему миру, чтобы увеличить скорость доступа к YouTube. Работает это так: видео, запрошенное пользователем, временно сохраняется на серверы Google Global Cache, и если ролик захочет посмотреть другой россиянин, видео будет загружаться с местного сервера.

РБК пишет, что Роскомнадзор собирает информацию в рамках закона о суверенном интернете. Источники пояснили журналистам, что сейчас трафик Google Global Cache не может проходить через российские системы фильтрации.