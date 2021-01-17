Роскомнадзор потребовал убрать возрастное ограничение с передачи «Постскриптум» на YouTube

Выпуски передачи «Постскриптум» публикуют на YouTube-канале телекомпании «ТВ Центр-Москва». Это авторская программа Алексея Пушкова, в ней обсуждаются основные события недели, моменты истории и известные люди.

YouTube ввёл возрастное ограничение на выпуск от 26.12.2020. Посмотреть его могут только зарегистрированные лица, подтвердившие, что им больше 18 лет.

Роскомнадзор отмечает, что в выпуске нет запрещённой информации, а значит оснований для возрастных ограничений нет. В этой передаче обсуждаются «традиционные для программы политические темы». Ведомство считает, что действия YouTube ограничивают права граждан на доступ к контенту.