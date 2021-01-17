Наука и технологии
Сегодня 19:46
Роскомнадзор потребовал убрать возрастное ограничение с передачи «Постскриптум» на YouTube
Сейчас видео маркируется как «неприемлемое»
Роскомнадзор рассказал, что направил в адрес Google письмо с требованием снять возрастные ограничения с телепередачи «Постскриптум». Ранее один из выпусков YouTube пометил как неприемлемый.
Выпуски передачи «Постскриптум» публикуют на YouTube-канале телекомпании «ТВ Центр-Москва». Это авторская программа Алексея Пушкова, в ней обсуждаются основные события недели, моменты истории и известные люди.
YouTube ввёл возрастное ограничение на выпуск от 26.12.2020. Посмотреть его могут только зарегистрированные лица, подтвердившие, что им больше 18 лет.
Роскомнадзор отмечает, что в выпуске нет запрещённой информации, а значит оснований для возрастных ограничений нет. В этой передаче обсуждаются «традиционные для программы политические темы». Ведомство считает, что действия YouTube ограничивают права граждан на доступ к контенту.