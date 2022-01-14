Роскомнадзор потребовал заблокировать видео с шуточными перепевками популярных песен

Официально автора канала Марию Чистякову обвиняют в нарушении авторских прав. Требуется заблокировать 14 роликов. Отмечается, что они уже недоступны российских пользователей. Мария отправила Google встречное уведомление, где оспорила блокировку видео. Что решил сервис, пока неизвестно.

Представительница автора канала отметила, что суд должен признать, что авторские права действительно нарушены, и имело место недобросовестное использование контента. При этом ей неизвестно ни о каких судебных актах, да и сам Роскомнадзор в своём письме с просьбой о блокировке на это не ссылается.