Роскомнадзор предложил запретить показ гей-отношений в онлайн-кинотеатрах

Наука и технологии
Сегодня в 12:40
1 мин.
Роскомнадзор предложил запретить показ гей-отношений в онлайн-кинотеатрахИ сексуальных девиаций
Роскомнадзор обсудил на заседании Общественного совета введение ограничений, касающихся показа фильмов и сериалов с «нетрадиционными сексуальными отношениями и сексуальными девиациями». Онлайн-кинотеатры в России могут ожидать новые запреты.
Об этом пишет издание «Ведомости», которое ознакомилось с перечнем законодательных предложений Роскомнадзора. Журналисты опросили экспертов, которые пояснили, что означает термин «сексуальные девиации». К таковым относят педофилию, эксгибиционизм, садизм и мазохизм, причиняющие вред здоровью.
Действующее законодательство допускает показ фильмов с таким содержанием (кроме педофилии), но с маркировкой 18+. Тем не менее в российском прокате уже вырезают сцены гомосексуального секса. Если же запрет введут, то под него могут попасть такие фильмы, как «50 оттенков серого» и т.д.
Стоит отметить, что пока это лишь предложение. В Роскомнадзоре на запрос «Ведомостей» не ответили.
Источник: Ведомости