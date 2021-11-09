Роскомнадзор предложил запретить показ гей-отношений в онлайн-кинотеатрах

Об этом пишет издание «Ведомости», которое ознакомилось с перечнем законодательных предложений Роскомнадзора. Журналисты опросили экспертов, которые пояснили, что означает термин «сексуальные девиации». К таковым относят педофилию, эксгибиционизм, садизм и мазохизм, причиняющие вред здоровью.

Действующее законодательство допускает показ фильмов с таким содержанием (кроме педофилии), но с маркировкой 18+. Тем не менее в российском прокате уже вырезают сцены гомосексуального секса. Если же запрет введут, то под него могут попасть такие фильмы, как «50 оттенков серого» и т.д.

Стоит отметить, что пока это лишь предложение. В Роскомнадзоре на запрос «Ведомостей» не ответили.