Роскомнадзор предупредил «Дисней» о последствиях за показ мультфильма о геях

Ведомство называет письмо профилактическим. Оно рассказало, что недавно компания Disney выпустила короткометражный анимационный фильм «Out», в котором главный герой — гей. Мультфильм повествует о том, как парень пытается скрыть от родителей свою ориентацию.

Роскомнадзор напомнил, что в российской законодательстве запрещена для распространения среди детей информация, «отрицающая семейные ценности и пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения». Также в России действует закон о запрете «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних с применением средств массовой информации».

На письмо Роскомнадзора Disney ответил, что мультфильм Out не планируется к показу в России.