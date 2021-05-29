Наука и технологии
Сегодня в 12:10
Роскомнадзор предупредил «Дисней» о последствиях за показ мультфильма о геях
Такой контент нарушает российское законодательство, напомнило ведомство
Роскомнадзор направил «Канал Disney» письмо, в котором заявил, что размещение мультфильма о геях нарушает российское законодательство.
Ведомство называет письмо профилактическим. Оно рассказало, что недавно компания Disney выпустила короткометражный анимационный фильм «Out», в котором главный герой — гей. Мультфильм повествует о том, как парень пытается скрыть от родителей свою ориентацию.
Роскомнадзор напомнил, что в российской законодательстве запрещена для распространения среди детей информация, «отрицающая семейные ценности и пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения». Также в России действует закон о запрете «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних с применением средств массовой информации».
На письмо Роскомнадзора Disney ответил, что мультфильм Out не планируется к показу в России.