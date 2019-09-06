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Роскомнадзор пригрозил Google и Facebook расправой за вмешательство в выборы в России

Выборы пройдут 8 сентября
Роскомнадзор направил Google (в том числе YouTube) и Facebook просьбу о том, чтобы 7 и 8 сентября 2019 года компании не допускали распространения политической рекламы. В противном случае Россия будет расценивать это как вмешательство в суверенные дела страны и примет соответствующие меры.

8 сентября — единый день голосования в России. 7 сентября считается «днём тишины», когда запрещена любая политическая агитация. Так что требования Роскомнадзора понятны. Непонятно только, какие именно меры будут приняты в случае нарушения.

Ведомство также обращает внимание на то, что информирование избирателей и участников референдума является юридически значимым действием в рамках любой избирательной кампании.

В письме Роскомандзора сказано, что «в случае непринятия указанных мер реагирования, Российская Федерация будет расценивать это как вмешательство в суверенные дела страны, а также враждебное воздействие и воспрепятствование проведению демократических выборов, оставляя за собой право на адекватную реакцию».

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