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Роскомнадзор пригрозил оштрафовать Facebook за герб России со свастикой

Подпадает под закон о неуважении к власти
В Facebook обнаружилось изображение со свастикой на гербе России. Роскомнадзор уже потребовал от администрации соцсети удалить картинку, поскольку она подпадает под действие закона об оскорблении госсимволов и власти.

Роскомнадзор, в свою очередь, получил требование об удалении от Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Согласно сообщению службы, «картинка содержит нецензурную интерпретацию названия нашей страны и изображение свастики на фоне государственного герба РФ».

Теперь интернет-страницу с изображением должны внести в единый реестр запрещённой информации.

Напомним, закон об ограничении доступа к контенту, демонстрирующему неуважительное отношение к государству, официальным госсимволам РФ, Конституции и органам власти вступил в силу в марте. Он предусматривает административную ответственность в случае неисполнения требований: штраф или арест.

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