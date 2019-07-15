Роскомнадзор пригрозил оштрафовать Facebook за герб России со свастикой

Роскомнадзор, в свою очередь, получил требование об удалении от Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Согласно сообщению службы, «картинка содержит нецензурную интерпретацию названия нашей страны и изображение свастики на фоне государственного герба РФ».

Теперь интернет-страницу с изображением должны внести в единый реестр запрещённой информации.

Напомним, закон об ограничении доступа к контенту, демонстрирующему неуважительное отношение к государству, официальным госсимволам РФ, Конституции и органам власти вступил в силу в марте. Он предусматривает административную ответственность в случае неисполнения требований: штраф или арест.