Роскомнадзор пригрозил YouTube блокировкой

Пост называется «о многочисленных нарушениях со стороны видеохостинга YouTube в отношении российских СМИ». Роскомнадзор пожаловался, что видеохостинг блокировал каналы государственных СМИ России, в том числе «Известия», «Пятый канал», Sputnik, РИА «Новости».

В ведомстве напомнили, что уже направляли жалобы в адрес Google. Но, как утверждается, «по состоянию на 18 марта со стороны компании Google LLC эти требования не выполнены».

Поэтому Роскомнадзор призывает американскую компанию «прекратить какие-либо ограничения на платформе Youtube в отношении российских СМИ и ресурсов». А ещё ведомство «напомнило о предусмотренных законодательством мерах технологического воздействия в отношении интернет-платформ».