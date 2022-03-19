Роскомнадзор пригрозил YouTube блокировкой

Наука и технологии
Сегодня в 12:31
1 мин.
Роскомнадзор пригрозил YouTube блокировкойВедомство завалило свой канал жалобами на видеохостинг
В своём Telegram-канале Роскомнадзор выпустил очередной пост с претензиями в адрес YouTube. В нём ведомство намекнуло на возможность блокировки.
Пост называется «о многочисленных нарушениях со стороны видеохостинга YouTube в отношении российских СМИ». Роскомнадзор пожаловался, что видеохостинг блокировал каналы государственных СМИ России, в том числе «Известия», «Пятый канал», Sputnik, РИА «Новости».
В ведомстве напомнили, что уже направляли жалобы в адрес Google. Но, как утверждается, «по состоянию на 18 марта со стороны компании Google LLC эти требования не выполнены».
Поэтому Роскомнадзор призывает американскую компанию «прекратить какие-либо ограничения на платформе Youtube в отношении российских СМИ и ресурсов». А ещё ведомство «напомнило о предусмотренных законодательством мерах технологического воздействия в отношении интернет-платформ».