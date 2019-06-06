Роскомнадзор признал изоляцию российского интернета невозможной

Жаров отметил, что все разговоры про «изолированный, катакомбный (прим. рунет), "чебурашка"» бессмысленны. Закон, который вступит в силу 1 ноября, глава службы назвал «законом о защищённом и устойчивом рунете».

Об этом Жаров рассказал на Петербургском международном экономическом форуме. Его слова передаёт «Коммерсант». Термин «чебурашка», который был употреблён, обозначает название проекта внутренней российской информационной системы.

Глава Роскомнадзора уверен, что реальная угроза российскому интернету всё-таки существует. Что кто-то захочет «наказать РФ в виртуальном пространстве». Жаров также призвал россиян вести себя осторожнее в интернете.