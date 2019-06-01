Роскомнадзор рассказал об опасности публикации фото детей в соцсетях

Роскомнадзор пишет, что ежедневно родители публикуют тысячи фотографий своих детей, но не осознают связанные с этим риски. Во-первых, по мнению службы, когда ребёнок повзрослеет и столкнется с «разбросанными по Сети своими младенческими и детскими фотографиями», он может не порадоваться. Удалить же фотографии из сети «невозможно». Одноклассники ребёнка могут даже найти их и использовать для травли.

Кроме того, Роскомнадзор утверждает, что детские фотографии часто собирают педофилы, чтобы потом переопубликовать на своих ресурсах.