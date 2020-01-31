Роскомнадзор снова решил оштрафовать зарубежные соцсети

Указанные компании не предоставили России в установленный срок сведений о том, что выполнили требования о локализации баз данных российских пользователей на российских же серверах. Это требование обусловлено ч.5 ст.18 Закона «О персональных данных» №152-ФЗ. За данное нарушение предусматривается административный штраф в размере от 1 до 6 млн рублей.

Напомним, ранее суд уже выписывал штраф Facebook и Twitter суммой 3 тысячи рублей за отказ предоставить Роскомнадзору сведения о локализации персональных данных российских пользователей в России. Facebook штраф платить отказалась, а Twitter решила обжаловать решение в Верховном суде России.