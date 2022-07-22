Роскомнадзор составил протокол на «Ростелеком»

«По факту проверки компании "Ростелеком" были выявлены нарушения российского законодательства в сфере персональных данных. В отношении компании Роскомнадзор составил и передал в суд административный протокол по ч. 1 ст. 13.11 КоАП РФ за обработку персональных данных с нарушением законодательства, приведшим к утечке данных клиентов», — цитирует Роскомнадзор «Интерфакс».

Компании грозит штраф в размере от 60 до 100 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что в открытый доступ слили таблицу внутренних аккаунтов «Ростелекома» и данные клиентов сервиса «Умный дом».