Сегодня в 11:34
1 мин.
Роскомнадзор составил протокол на «Ростелеком»Вероятно, компанию оштрафуют
Роскомнадзор составил протокол об административном правонарушении за утечку персональных данных клиентов «Ростелекома». Теперь компании грозит штраф. Правда, небольшой.
«По факту проверки компании "Ростелеком" были выявлены нарушения российского законодательства в сфере персональных данных. В отношении компании Роскомнадзор составил и передал в суд административный протокол по ч. 1 ст. 13.11 КоАП РФ за обработку персональных данных с нарушением законодательства, приведшим к утечке данных клиентов», — цитирует Роскомнадзор «Интерфакс».
Компании грозит штраф в размере от 60 до 100 тысяч рублей.
Ранее стало известно, что в открытый доступ слили таблицу внутренних аккаунтов «Ростелекома» и данные клиентов сервиса «Умный дом».