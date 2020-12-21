Роскомнадзор составит реестр соцсетей в России для контроля информации в них

Речь идёт о законопроекте 2017 года о регулировании социальных сетей. По поправке, все интернет-ресурсы, которые посещают более 500 тысяч пользователей в сутки, будут признаваться соцсетями и включаться в реестр Роскомнадзора. После того, как провайдер хостинга получит уведомление от ведомства, он должен будет предоставить данные для «идентификации владельца социальной сети».

Поправка также обязывает соцсети находить и блокировать незаконный контент: материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних, с информацией о суициде, наркотиках, с рекламой дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино. Также под запрет попадает информация, выражающая «явное неуважение» к обществу, государству и Конституции РФ, содержащая призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных митингах.