Роскомнадзор тестирует непробиваемые блокировки сайтов и мессенджеров

Об этом «Рейтер» сообщили источники в телекоммуникационных компаниях. Они рассказали, что оборудование создал Роскомнадзор. Тестировать его будут на реальных пользователях из Тюмени. Завершатся испытания до конца сентября.

Оборудование представляет собой программно-аппаратный комплекс российского производителя РДП.ру. После лабораторных экспериментов его уже признали самым эффективным для блокировки. Установка такого оборудования возможна только в рамках закона о «суверенном рунете». Ведь именно этот закон обязывает всех операторов связи в России установить в своих сетях систему глубокой фильтрации трафика DPI — Deep Packet Inspection. В силу он вступит 1 ноября.

Оборудование сможет определять источник передаваемого трафика, ограничивать доступ к запрещённым ресурсам не только по сетевым адресам, но и путём запрета пропуска проходящего трафика.