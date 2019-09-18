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Роскомнадзор запретил ещё одну инструкцию по обходу блокировок

Вслед за видео от «Лайфхакера»
Вчера «Лайфхакер» сообщил, что Роскомнадзор потребовал удалить видео «Как обойти блокировку сайтов и трекеров» с YouTube-канала ресурса. Оказалось, что это была лишь первая жертва. Теперь ведомство обязало сайт правозащитной организации «Команда 29» удалить подобную инструкцию по обходу блокировок.

Требование Роскомнадзора основано на решении Кировского районного суда Саратова, который также причастен к удалению ролика «Лайфхакера». В качестве обоснования суд указал возможность пользователей получить доступ к признанной экстремистской книге «Очищение сердца и тела от грязи многобожия и неверия» после прочтения инструкции.

Как сообщила «Команда 29», материал был опубликован на сайте два с половиной года назад, и всё это время был доступен. Судиться с Роскомнадзором правозащитная организация не будет, так как не видит смысла. Кроме того, «Команда 29» называет инструкцию устаревшей и хочет подготовить новый актуальный материал.

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