Роскомнадзор запретил ещё одну инструкцию по обходу блокировок

Требование Роскомнадзора основано на решении Кировского районного суда Саратова, который также причастен к удалению ролика «Лайфхакера». В качестве обоснования суд указал возможность пользователей получить доступ к признанной экстремистской книге «Очищение сердца и тела от грязи многобожия и неверия» после прочтения инструкции.

Как сообщила «Команда 29», материал был опубликован на сайте два с половиной года назад, и всё это время был доступен. Судиться с Роскомнадзором правозащитная организация не будет, так как не видит смысла. Кроме того, «Команда 29» называет инструкцию устаревшей и хочет подготовить новый актуальный материал.