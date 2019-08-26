Роскомнадзор возмутился матам в эфире канала Playboy

Нарушение закона служба обнаружила во время мониторинга. В заявлении Роскомнадзора говорится, что специалисты установили факт использования матерных слов и выражений во время записи эфира. О чём конкретно идёт речь, не уточняется.

Употребление матов в эфире телеканала является нарушением статьи 4 Закона «О средствах массовой информации». Письменное предупреждение ведомство уже направило редакции и учредителю Playboy TV.

Напомним, в мае Роскомнадзор решил оштрафовать российское издание «Тайга.Инфо» за публикацию материалов, в которых мат заменили звёздочками «*». Обвиняли всё в том же нарушении законодательства, хотя формально нецензурные выражения опубликованы не были.