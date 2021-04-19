Роскомнадзор впервые заблокировал онлайн-аптеку

Речь идёт о сервисе Superapteka.ru. Роскомнадзор узнал, что сайт нарушает законодательство после обращения челябинского отдела МВД России.

Ведомство потребовало, чтобы сайт удалил объявление о дистанционной торговле рецептурными лекарствами. Однако Superapteka.ru этого не сделал. Доступ к сайту был ограничен 19 марта.

В аптечной сети говорят, что не продавали рецептурные лекарства через интернет, поэтому считают претензии Роскомнадзора необоснованными. Аптечная компания уже начала оспаривать решение ведомства.

Издание «Ведомости» отмечает, что это первый случай блокировки сайта крупной аптечной компании.