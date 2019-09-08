Роскомнадзор всё-таки обвинил Google и Facebook во вмешательстве в выборы в России

Ведомство пишет, что обнаружило случаи распространения политической рекламы в поисковой системе Google, в Facebook и на YouTube в ходе мониторинга. Что это была за реклама, конечно, не сообщается.

Роскомнадзор утверждает, что данные действия можно рассматривать как «вмешательство в суверенные дела России и воспрепятствование проведению демократических выборов». Ранее служба писала, что оставляет за собой право на адекватную реакцию в случае нарушений. Надеемся, что речь идёт не о попытке блокировки.