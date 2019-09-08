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Роскомнадзор всё-таки обвинил Google и Facebook во вмешательстве в выборы в России

Теперь Россия как-то накажет иностранные компании
За несколько дней перед единым днём голосования Роскомнадзор направил Google и Facebook предупреждение о наказании за распространение политической рекламы на площадках 7 и 8 сентября. Какое именно наказание постигнет компании, ведомство не озвучило. Но у нас появилась возможность узнать это, ведь Роскомнадзор уже установил факты нарушений.

Ведомство пишет, что обнаружило случаи распространения политической рекламы в поисковой системе Google, в Facebook и на YouTube в ходе мониторинга. Что это была за реклама, конечно, не сообщается.

Роскомнадзор утверждает, что данные действия можно рассматривать как «вмешательство в суверенные дела России и воспрепятствование проведению демократических выборов». Ранее служба писала, что оставляет за собой право на адекватную реакцию в случае нарушений. Надеемся, что речь идёт не о попытке блокировки.

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