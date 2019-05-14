Роскомнадзор заблокировал доступ к сайтам с ответами на вопросы экзаменов

Помимо сайтов с ответами на вопросы, в реестр попали и ресурсы с контрольно-измерительными материалами (КИМ) и информацией о методах сдачи экзаменов без должной подготовки и зубрёжки.

Роскомнадзор предпринял такие действия на основании решений судов. 49 ресурсов из 59 самостоятельно ограничили доступ к информации. Ещё 8 сайтов заблокированы целиком, а двум ресурсам только направлены уведомления. Информацию о нечестных способах сдачи экзаменов и ответы на вопросы экзаменов назвали противоправной. Напомним, ЕГЭ школьники сдают в 11 классе, а ОГЭ — в 9.