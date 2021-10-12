Роскомнадзор заблокировал мультфильм по Mortal Kombat как опасный для психики детей

Речь идёт о мультфильмах: «Ад Данте: Анимированный эпос», «Атака титанов. Фильм первый: Жестокий мир», «Легенды смертельной битвы: месть скорпиона», «Космос: Территория смерти», «Счастливые лесные друзья».

«Легенды смертельной битвы: месть скорпиона» — это мультипликационный фильм по мотивам франшизы Mortal Kombat. Ранее суд заявил, что «в мультфильме превалируют сцены крайней жестокости, детально прорисованы кровавые единоборства, расчленение тел, элементы каннибализма, подобие рентгеновских снимков поврежденных костей и органов, тёмные ночные пейзажи окрашены в кроваво-красный цвет, в русском переводе присутствует нецензурная брань и жаргонизмы. Просмотр мультфильма может носить мотивирующее воздействие к агрессивному, аутоагрессивному или самоповреждающему поведению».

Экспертизу проводили специалисты Санкт-Петербургской академии постдипломного образования. Они решили, что такой контент может причинять вред психическому здоровью несовершеннолетних и доводить их до суицида.