Роскомнадзор заблокировал сайт, помогающий уклониться от мобилизации

В графе «Статус» для домена *.iditelesom.org указано «заблокирован». По требованию какого органа производится блокировка, не отмечено на момент публикации заметки.

На заблокированном сайте можно найти FAQ по тому, как избежать мобилизации. Рассказывается в том, числе, как читать военный билет, кого мобилизуют в первую очередь и как оформить отсрочку.

Напомним, на днях военкоматы в регионах России стали рассылать повестки «для уточнения данных». Комментируя это, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «никаких обсуждений новой волны мобилизации в Кремле не ведётся». 31 октября Владимир Путин говорил, что мобилизация в России завершена, однако указ о её завершении издавать не стал.