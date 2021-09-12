Роскомнадзор заблокировал сайт с негативными отзывами о работодателях

Об этом представители Antijob.net сообщили в Telegram-канале. Из-за блокировки сайту пришлось снять отзыв на компанию «ПИК Брокер». Вместо него теперь будет виден запрос Роскомнадзора и ссылка на решение суда. После этого, в течение нескольких дней сайт должны разблокировать.

Antijob.net также привёл текст отзыва. В нём говорится, что «ПИК Брокер» — не компания, а «Рога и Копыта под "управлением" мальчика из Волгограда». Управленца обвинили в том, что он «застрял в 90-х», не обладает нужными навыками. Сообщается также, что в прошлом году «Пик Брокер» якобы уволила в один день около 40 человек, а деньги инвесторов за год кончились, но заработать компания не смогла.

Роскомнадзор также потребовал удалить ещё один отзыв о «ПИК Брокер».